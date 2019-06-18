، أمير تبوك يطلع على مشروعات المياه بالمنطقة ويشيد بالجهود المبذولة ،

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التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس صالح بن خلف الشراري، والذي أطلع أمير المنطقة على تقرير عن مشروعات المياه والصرف الصحي بالمنطقة الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل مشروع والمشروعات التي تم الانتهاء منها بالمنطقة، والتي تبلغ ٦٨ مشروعاً بقيمة مالية تجاوزت ملياري ريال.
وأشاد أمير منطقة تبوك بالجهود التي يبذلها القائمون على خدمات المياه بالمنطقة، منوهاً بما يحظى به قطاع البيئة والمياه والزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
وأعرب المهندس صالح الشراري عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات المياه بالمنطقة من متابعة واهتمام منه.
أمير تبوك يطلع على مشروعات المياه بالمنطقة ويشيد بالجهود المبذولةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-18
التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس صالح بن خلف الشراري، والذي أطلع أمير المنطقة على تقرير عن مشروعات المياه والصرف الصحي بالمنطقة الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل مشروع والمشروعات التي تم الانتهاء منها بالمنطقة، والتي تبلغ ٦٨ مشروعاً بقيمة مالية تجاوزت ملياري ريال.
وأشاد أمير منطقة تبوك بالجهود التي يبذلها القائمون على خدمات المياه بالمنطقة، منوهاً بما يحظى به قطاع البيئة والمياه والزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
وأعرب المهندس صالح الشراري عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات المياه بالمنطقة من متابعة واهتمام منه.
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
09:15 PM
بلغ عددها 68 مشروعاً بقيمة مالية تجاوزت ملياري ريال
التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس صالح بن خلف الشراري، والذي أطلع أمير المنطقة على تقرير عن مشروعات المياه والصرف الصحي بالمنطقة الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل مشروع والمشروعات التي تم الانتهاء منها بالمنطقة، والتي تبلغ ٦٨ مشروعاً بقيمة مالية تجاوزت ملياري ريال.
وأشاد أمير منطقة تبوك بالجهود التي يبذلها القائمون على خدمات المياه بالمنطقة، منوهاً بما يحظى به قطاع البيئة والمياه والزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
وأعرب المهندس صالح الشراري عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات المياه بالمنطقة من متابعة واهتمام منه.
، أمير تبوك يطلع على مشروعات المياه بالمنطقة ويشيد بالجهود المبذولة ،
المصدر : الخليج 365
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