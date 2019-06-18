، بالتزكية.. أحمد الصائغ رئيسًا للنادي الأهلي أربعة أعوام ،

- 1/2
- 2/2
تم اليوم تنصيب المهندس أحمد الصائغ رئيسًا للنادي الأهلي بالتزكية لمدة أربعة أعوام مقبلة؛ من خلال الجمعية العمومية للنادي، والتي تقدم حضورها الأمير منصور بن مشعل عضو الشرف الأبرز.
وأعلنت لجنة الانتخابات فوز المرشح الصائغ لفترة رئاسية لمدة أربعة أعوام مع قائمته لمجلس الإدارة التي ضمت كلًّا من: عبدالصمد القرشي، ووائل الحلبي، وغسان نصيف، وياسر محروس، وعمار زهران، وأيمن مدني.
وشهدت الجمعية العمومية للنادي الأهلي حضور 25 عضوًا في القائمة التي أعلنتها اللجنة الخاصة بالانتخابات، بينهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المترشحون للانتخابات، ومنهم 4 حاصلون على العضوية الذهبية، وتم خلال الجمعية عرض التقريرين المالي والإداري، وتزكية الإدارة الجديدة.
وبهذه المناسبة سيعلن الأمير منصور بن مشعل عضو شرف النادي البارز والداعم لإدارة المهندس أحمد الصائغ، عن صفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال اليومين القادمين.
بالتزكية.. أحمد الصائغ رئيسًا للنادي الأهلي أربعة أعوامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-18
تم اليوم تنصيب المهندس أحمد الصائغ رئيسًا للنادي الأهلي بالتزكية لمدة أربعة أعوام مقبلة؛ من خلال الجمعية العمومية للنادي، والتي تقدم حضورها الأمير منصور بن مشعل عضو الشرف الأبرز.
وأعلنت لجنة الانتخابات فوز المرشح الصائغ لفترة رئاسية لمدة أربعة أعوام مع قائمته لمجلس الإدارة التي ضمت كلًّا من: عبدالصمد القرشي، ووائل الحلبي، وغسان نصيف، وياسر محروس، وعمار زهران، وأيمن مدني.
وشهدت الجمعية العمومية للنادي الأهلي حضور 25 عضوًا في القائمة التي أعلنتها اللجنة الخاصة بالانتخابات، بينهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المترشحون للانتخابات، ومنهم 4 حاصلون على العضوية الذهبية، وتم خلال الجمعية عرض التقريرين المالي والإداري، وتزكية الإدارة الجديدة.
وبهذه المناسبة سيعلن الأمير منصور بن مشعل عضو شرف النادي البارز والداعم لإدارة المهندس أحمد الصائغ، عن صفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال اليومين القادمين.
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
09:23 PM
بحضور الأمير منصور بن مشعل
تم اليوم تنصيب المهندس أحمد الصائغ رئيسًا للنادي الأهلي بالتزكية لمدة أربعة أعوام مقبلة؛ من خلال الجمعية العمومية للنادي، والتي تقدم حضورها الأمير منصور بن مشعل عضو الشرف الأبرز.
وأعلنت لجنة الانتخابات فوز المرشح الصائغ لفترة رئاسية لمدة أربعة أعوام مع قائمته لمجلس الإدارة التي ضمت كلًّا من: عبدالصمد القرشي، ووائل الحلبي، وغسان نصيف، وياسر محروس، وعمار زهران، وأيمن مدني.
وشهدت الجمعية العمومية للنادي الأهلي حضور 25 عضوًا في القائمة التي أعلنتها اللجنة الخاصة بالانتخابات، بينهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المترشحون للانتخابات، ومنهم 4 حاصلون على العضوية الذهبية، وتم خلال الجمعية عرض التقريرين المالي والإداري، وتزكية الإدارة الجديدة.
وبهذه المناسبة سيعلن الأمير منصور بن مشعل عضو شرف النادي البارز والداعم لإدارة المهندس أحمد الصائغ، عن صفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال اليومين القادمين.
، بالتزكية.. أحمد الصائغ رئيسًا للنادي الأهلي أربعة أعوام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بالتزكية.. أحمد الصائغ رئيسًا للنادي الأهلي أربعة أعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.