- 1/2
- 2/2
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، أن باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع طلب عدم المضي قدماً في إجراءات تعيينه بصورة دائمة، وأنه يرغب في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.
وذكر "ترامب" أن مارك إسبر وزير الجيش سيتولى مهمة القائم بأعمال وزير الدفاع الجديد.
وكان ينظر إلى "إسبر" على أنه المرشح البارز للمنصب في حالة عدم التصديق في نهاية الأمر على تعيين شاناهان.
"ترامب" يعين وزيراً جديداً للدفاع بالإنابةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-18
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، أن باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع طلب عدم المضي قدماً في إجراءات تعيينه بصورة دائمة، وأنه يرغب في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.
وذكر "ترامب" أن مارك إسبر وزير الجيش سيتولى مهمة القائم بأعمال وزير الدفاع الجديد.
وكان ينظر إلى "إسبر" على أنه المرشح البارز للمنصب في حالة عدم التصديق في نهاية الأمر على تعيين شاناهان.
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
09:21 PM
قال: "شاناهان" لا يرغب في الاستمرار
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، أن باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع طلب عدم المضي قدماً في إجراءات تعيينه بصورة دائمة، وأنه يرغب في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.
وذكر "ترامب" أن مارك إسبر وزير الجيش سيتولى مهمة القائم بأعمال وزير الدفاع الجديد.
وكان ينظر إلى "إسبر" على أنه المرشح البارز للمنصب في حالة عدم التصديق في نهاية الأمر على تعيين شاناهان.
، "ترامب" يعين وزيراً جديداً للدفاع بالإنابة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "ترامب" يعين وزيراً جديداً للدفاع بالإنابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.