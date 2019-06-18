«الحج»: إيقاف إصدار تأشيرات العمرة

دبي - بواسطة محمد فارس عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

أصدرت وزارة الحج والعمرة تعليماتها لمؤسسات العمرة بإيقاف إصدار التأشيرات.

ونبهت الوزارة في تعميم للمؤسسات إلى أنه سيتم إيقاف النظام الآلي للعمرة لإصدار التأشيرات ابتداء من يوم الاثنين الموافق 1440/10/14، مؤكدة أن آخر يوم للسماح بدخول المعتمرين الصادرة لهم تأشيرات قبل هذا التاريخ هو الثلاثاء الموافق 1440/10/29.

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مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية



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وأعربت الوزارة عن أملها من الجميع الالتزام ومراعاة متابعة المعتمرين القادمين خلال هذه الفترة، وسرعة العمل على مغادرتهم فور انتهاء البرنامج.