شاهد: تدشين أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في المملكة

دشنت أرامكو السعودية وشركة أير برودكتس، اليوم أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في المملكة، بحضور رئيس أرامكو السعودية, كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، ورئيس مجلس إدارة شركة أير برودكتس سيف قاسمي، وذلك في وادي الظهران للتقنية.

وتعمل هذه المحطة التجريبية على تزويد هيدروجين مضغوط عالي النقاء لإسطول مبدئي من السيارات الكهربائية من نوع تويوتا ميراي، التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني.

ويأتي هذا الإعلان وسط تزايد الإجماع الدولي بفوائد الهيدروجين، وذلك وفقاً لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الأسبوع الماضي الذي يؤكد أن الهيدروجين لديه إمكانات هائلة للحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من القطاعات المختلفة.

وذكر رئيس أرامكو السعودية, كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، في كلمته أن هذا الحدث يشكل أهمية في مجال البحث والتطوير، مؤكداً أن افتتاح أول محطة في المملكة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين، يعد خطوة مهمة نحو التوسع في استخدامات النفط والغاز، كمصادر لاستخراج الهيدروجين واستخدامه وقوداً في وسائل النقل والمواصلات المستدامة ذات الأثر البيئي النظيف وغير المؤثر في مجال التغيير المناخي.

يذكر أن المركبات التي تعمل بوقود الهيدروجين تمتاز بأن كل خمسة كيلوغرامات من وقود الهيدروجين يجعل السيارة قادرة على قطع مساقة 500 كيلو متر دون انبعاثات باستثناء الماء، إضافة إلى إمكانية تزويد السيارة بالوقود في خلال خمس دقائق بخلاف المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات التي تحتاج إلى ساعة للتزود بالوقود، كما يمكن للهيدروجين أن يسهم في بشكل كبير في توفير مستقبل لطاقة نظيفة وآمنة وغير مكلفة.

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