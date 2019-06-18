السفارة في اليابان تؤكد سلامة جميع المواطنين السعوديين

أوضحت سفارة المملكة في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الثلاثاء، سلامة جميع المواطنين السعوديين، وذلك عقب وقوع زلزال بالبلاد وتحذير الحكومة اليابانية من موجات تسونامي.

وقالت السفارة –عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- إنها تتابع الزلزال في محافظة نييغاتا الذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، والتحذير من موجة تسونامي اليوم.

وأكدت السفارة سلامة جميع المواطنين، مهيبة بهم التقيد بتعليمات الكوارث لدى السلطات المحلية، والتواصل في حال الطوارئ مع شؤون السعوديين على الأرقام التالية (09055833862 – 0335895242 )، متمنية السلامة للجميع.

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وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أصدرت في وقت سابق اليوم، تحذيرًا بحدوث تسونامي في البلاد، بعد زلزال بقوة 6.8 ضرب الساحل الغربي للبلاد.

وأشارت وكالة الأرصاد إلى أن المناطق المعرضة لحدوث التسونامي هي مدن «ياماغتا ونيغاتا، وجزيرة سادوجاشيما».

من جانبها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال بلغت قوته 6.5 درجة، ووقع قبالة ساحل اليابان على بعد 85 كيلو متراً شمال شرقي جزيرة هونشو.