

لندن 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملات اليوم على ارتفاع.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية ارتفاع بنسبة 1.17بالمائة، مما يعادل 85.73 نقطة، ليصل عند مستوى 7443.3 نقطة.

// انتهى //

20:47ت م

0235





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / مؤشر الأسهم البريطانية يغلق على ارتفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.