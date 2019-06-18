موقف المملكة ثابت من إنتاج النفط

2019-06-18

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن المملكة حدّدت موقفها بشأن سياسات الإنتاج النفطية في المستقبل القريب، مُشيرة إلى أنها سوف تقوم بالتنسيق مع منتجي أوبك خلال الفترة المقبلة.

موقف المملكة

وحسب مصادر الصحيفة الأمريكية، تقوم المملكة في الوقت الحالي بخفض إنتاجها من النفط، كما من المقرر أن تعلن موقفها المؤيد للحدّ من إنتاج النفط في النصف الثاني من العام بمنظمة الدول المصدرة للنفط.

وقال مسؤول في أوبك إن الرياض قد عمّقت بالفعل تخفيضات الإنتاج الخاصة به هذا الشهر، وسوف تسعى لإقناع التي لا تمتثل للاتفاقية الحالية بخفض إنتاجها إلى مستويات مُتفق عليها، حيث تحاول حشد الدعم لمجموعة جديدة من القيود النفطية قبل اجتماع في الأسابيع المقبلة لأوبك.

Advertisements

وعندما اجتمعت أوبك وحلفاؤها في ديسمبر، وافق التحالف المُكوّن من دول الأوبك والمنتجين خارجها، على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم، لترتفع أسعار النفط بعد تنفيذ الاتفاقية وتصل إلى أفضل أداء لها في الربع الأول منذ عقود.

وقال مسؤولون نفطيون سعوديون إن المملكة خفضت إنتاجها بالفعل بنحو 150 ألف برميل يوميًا إلى حوالي 9.65 مليون برميل يوميًا في مايو، واستمرت تلك التخفيضات حتى يونيو.

الالتزام بالاتفاق

وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن مسؤولين سعوديين أكدوا أن “على الرغم من المخاطر المتزايدة على إمدادات النفط في المنطقة، فإن المملكة تتبنى مبدأ الامتثال الصارم بقيود إنتاج أوبك”.

وقال مصدر مطلع على إنتاج النفط للصحيفة الأمريكية، إن هذا سيعني أن المنتجين مثل العراق ونيجيريا ودول أخرى لم تحترم اتفاق ديسمبر سيحتاجون إلى الالتزام بالاتفاق المتجدد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستقلل إمدادات النفط الخام من هؤلاء المنتجين بمقدار 300 ألف إلى 400 ألف برميل يوميًا.