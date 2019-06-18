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شكرا لقرائتكم رابط الاطلاع على فاتورة الكهرباء قبل صدورها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رابط الاطلاع على فاتورة الكهرباء قبل صدورها
متابعات الخليج 365 -الرياض
أكّدت الشركة السعودية للكهرباء أن التصميم الجديد لفواتير الكهرباء يُركّز على توضيح كمية الاستهلاك الشهرية بوصفه الرقم الأهم في الفاتورة.
وقالت السعودية للكهرباء إن فاتورة الكهرباء صارت أوضح، وأكثر شفافية مع التصميم الجديد، حيث ركزنا على الرقم الأهم وهو كمية الاستهلاك.
ودعت الشركة إلى تثبيت فاتورة الكهرباء مقابل مبلغ ثابت كل شهر لمدة عام على أن يتمّ مراجعة الاستهلاك بعد مرور 12 شهرًا وعمل تسوية بالفارق سواء بالزيادة أو النقصان.
كما أوضحت الشركة أنه يمكن الاطلاع على فاتورة الكهرباء عبر صفحة خدماتي على الرابط التالي: (هنا)
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