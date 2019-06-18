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2019-06-18 قائد الحرس الثوري يهدد باستهداف حاملات الطائرات في البحر بصواريخ باليستية دقيقة متابعات الخليج 365 - متابعة هدّد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي باستهداف حاملات الطائرات في البحر عبر صواريخ باليستية دقيقة. Advertisements وهدّدت إيران في وقت سابق بمنع ناقلات النفط من المرور عبر مضيق هرمز. وخلال الأسبوع الماضي هاجمت إيران ناقلتَي نفط في خليج عُمان ما تسبّب في ردّة فعل دولية غاضبة ضد إرهاب إيران وتهديدها لإمدادات النفط.









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