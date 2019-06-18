الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار على هذه المناطق بالمملكة غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأربعاء الموافق 2019/06/19 في المملكة.

وقالت إنه يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، منطقة نجران، الساحل الغربي.

وشملت التوقعات أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية خلال فترة الظهيرة على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة.