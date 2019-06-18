شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك خالد يخدم مليوني مسافر في موسم رمضان والعيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشفت التقارير الإحصائية الصادرة عن «مطارات الرياض» أن مطار الملك خالد الدولي بنهاية موسم شهر رمضان وعيد الفطر المبارك للعام الحالي 2019/1440 تخطى إجمالي عدد المسافرين مليوني مسافر، بمعدل يومي بلغ 69.889 مسافراً، فيما بلغ إجمالي عدد الرحلات 17.530 رحلة، بمعدل يومي بلغ 517 رحلة، وبلغ إجمالي أعداد الأمتعة 7.440.348.

وأشارت الإحصاءات إلى أن يوم 5 شوال الموافق 8 يونيو كان الأعلى في حركة المسافرين القادمين والمغادرين والتي بلغت 85.319 مسافراً، وتصدرت مدينة جدة أكثر وجهات السفر الداخلية من مطار الملك خالد الدولي من حيث عدد المسافرين المغادرين والقادمين، وأما على المستوى الدولي، سجلت مدينة القاهرة الرقم الأعلى بالنسبة لعدد الرحلات الدولية المغادرة والقادمة لمطار الملك خالد الدولي.

وكانت «مطارات الرياض» منذ بداية الموسم قد سخرت جميع إمكاناتها البشرية والآلية لخدمة وتسهيل إجراءات السفر لكافة المسافرين وعملت على إعداد خطة متكاملة لضمان انسيابية حركة المسافرين داخل المطار بالتعاون مع جميع الجهات العاملة في المطار لتحقيق أعلى مستوى من الأداء التشغيلي، مثمنةً جهود الجهات العاملة في مطار الملك خالد خلال موسم شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، والتي شهد المطار خلالها ارتفاع في المعدلات على مستوى أعداد المسافرين والرحلات وأعداد الأمتعة.

يذكر أن «مطارات الرياض» أقامت منذ بداية حلول شهر رمضان المبارك وحتى ليالي العيد عدداً من المبادرات أبرزها: مبادرة «أشبال مطارات الرياض» التي شارك فيها أبناء وبنات منسوبي الشركة بتوزيع وجبات إفطار للصائمين المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني، وتوزعت عدة منصات ثابتة لإفطار الصائمين في أرجاء صالات المطار، إضافة إلى عدد من الاحتفالات التي رسمت البهجة على وجوه الأطفال في أيام عيد الفطر السعيد.