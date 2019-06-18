شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: 3 مخالفات لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الوسمي (مهد الذهب)

رصدت الفرق التفتيشية بمكتب العمل بمنطقة المدينة المنورة ثلاث مخالفات لتشغيل العمالة تحت أشعة الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة أحمد السناني لـ«الخليج 365»، أن فرق التفتيش بمكتب عمل المدينة المنورة وبقية الفروع في المحافظات يقومون بجولات ميدانية تفتيشية لمتابعة تنفيذ قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، مبيناً أنه تم ضبط ثلاث مخالفات لهذا القرار، واتُخذ بحق الشركات والمؤسسات المُخالفة الإجراءات المناسبة، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يُسبب مخاطر صحية وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

ودعا السناني أصحاب العمل إلى مراعاة ما نص عليه هذا القرار عند تنظيم ساعات العمل، مؤكداً أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث بما ينعكس على تحسين وزيادة الإنتاج.

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وأشار إلى أن القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 1435/7/15 ينص على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً، خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.

وأضاف مدير العلاقات العامة والإعلام: «إن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تُتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس».

ودعا السناني من لديه أي ملاحظات إلى التواصل مع خدمة العملاء عبر رقم الهاتف (19911)، للاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار، أو عبر تطبيق «معاً للرصد».