الجبير يناقش مع السفير الأمريكي المستجدات الإقليمية والدولية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في جدة اليوم (الثلاثاء)، السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد. استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في جدة اليوم (الثلاثاء)، السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد. وجرى خلال الاستقبال مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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