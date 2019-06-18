هيئة السياحة تستعد لموسم الطائف بـ700 جولة تفتيشية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في محافظة الطائف 700 جولة تفتيشية، ضمن خطتها الرقابية الموجهة لقطاع الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية المفروشة والنزل السياحية، وذلك استعدادا لموسم الطائف الذي ينطلق مطلع أغسطس 2019 ويستمر لمدة 30 يوما.
وتأتي هذه الخطة في إطار التأكد من نظامية الأنشطة السياحية، ومستوى النظافة، والتأكد من وجود تراخيص لمزاولة النشاط وإبرازها في أماكن واضحة، إضافة إلى تتبع الشكاوى والبلاغات الواردة للفرع من النزلاء والمستفيدين، وبالتالي معالجتها والتعامل معها وفقا لأنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية.
وأكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في محافظة الطائف أن العمل جار على تكثيف الجهود الرقابية خلال هذه الفترة، للاطلاع على التزامات المنشآت السياحية المختلفة وما عليها من واجبات، وما يترتب عن ذلك من مخالفات وإجراءات نظامية، حيث تهدف هذه الحملات لخدمة السياحة المحلية ودعم الأنشطة السياحية بالمحافظة، والتأكد من جاهزية المنطقة لاستقبال الزوار خلال هذا الموسم.
وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمواطنين والمقيمين تقديم الملاحظات والشكاوى المتعلقة بالقطاع عن طريق الاتصال بمركز الاتصال السياحي على الرقم «19988».
أهداف الجولات الرقابية:
- رفع مستوى الخدمات المقدمة للقطاع السياحي
- معالجة المخالفات المرتكبة حال وجودها
- زيادة وعي المستثمرين حول أبرز المخالفات المرتكبة
- أفضل الطرق لتحسين جودة الخدمة المقدمة للنزلاء والسياح
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