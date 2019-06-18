رفع 852 طن مخلفات بناء في العاصمة المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المظهر الحضاري والاهتمام بالأحياء والشوارع والطرقات في كل أنحاء مكة المكرمة والمحافظات والقرى التابعة لها، رفعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للنظافة نحو 851.928 طنا من مخلفات البناء بمناطق مختلفة بمكة، وذلك ضمن مبادرة «مكة بلا مخلفات بناء»، والتي أدرجت هذا العام ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار «كيف نكون قدوة».

وتهدف المبادرة إلى رفع وإزالة مخلفات البناء المتناثرة في الأحياء جراء بقايا المشاريع التنموية، أو من مخلفات البناء لمساكن المواطنين، والتخلص من مخلفات الأبنية خلال عملية الإنشاء والهدم، والتي ينتج عنها مواد غير مستخدمة تتسبب بأضرار على المجتمع والبيئة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للنظافة المهندس محمود ساعاتي حرص الأمانة على استدامة أعمال الإصحاح البيئي ورفع المخلفات بكل أشكالها، مبينا تطبيق العقوبات والغرامات والجزاءات على كل مخالف، سواء كان المخالف شركة أو مؤسسة أو مواطنا أو مقيما على حد سواء، حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية المعتمدة، مثمنا دور البلديات الفرعية والإدارات المركزية بالمشاركة في أعمال الرقابة الميدانية والاهتمام والعناية برفع مخلفات البناء الموجودة حاليا أولا بأول، وإلزام أصحاب العقار الراغبين في أعمال الترميم والبناء والإصلاح بتوفير حاويات لجمع مخلفات البناء، وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين.