بدء تأهيل 5 مشروعات لتطوير الواجهة البحرية بأبحر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت أمانة محافظة جدة عن بدء التأهيل لتنفيذ خمسة مشروعات ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول البلدي، وذلك لتطوير الواجهة البحرية بأبحر ومعالجة التلوث البصري في نطاق البلديات الفرعية وعلى المحاور الرئيسة، وإغلاق الخلايا بمردم النفايات في وادي عسلاء.

ودعت الأمانة المقاولين الراغبين في التأهيل للمشاريع التي ستطرح لاحقا إلى الاطلاع على متطلبات التأهيل وتعبئة النماذج، وتقديمها للأمانة خلال الفترات المعلنة على الموقع الالكتروني.

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ويأتي تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر كأحد مشاريع التأهيل المعلن عنها، متضمنا تصميما يضاهي واجهة جدة البحرية (الكورنيش الشمالي) من حيث الخدمات والناحية الوظيفية والجمالية، وعمل ممشى متكاملا ومسطحات خضراء ومناطق مفتوحة وألعاب أطفال، علاوة على ربط أبحر الشمالية والجنوبية وتوزيع الفرص الاستثمارية ومراعاة حماية البيئة.

وبدأت أمانة جدة التأهيل لمشروعين في معالجة مظاهر التلوث البصري بالمحاور الرئيسة شمال وجنوب المحافظة، للارتقاء بمستواها وشكلها الجمالي من خلال تطوير وتأهيل جميع عناصر الطريق، والتي تشمل أعمال تأهيل وصيانة الأسفلت والدهانات، وتأهيل وتطوير الأرصفة وشبكة الإنارة والمسطحات الخضراء والمزروعات، بجانب رفع كفاءة السلامة المرورية على المحور، كما خصصت الأمانة مشروعا لدعم أعمال البلديات الفرعية في معالجة التلوث البصري متضمنا توفير المعدات اللازمة وتشغيلها.

من مشاريع التأهيل: