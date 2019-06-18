القتل حدا لـ4 جناة في حفر الباطن وبريدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - حفر الباطن، بريدة

نفذت وزارة الداخلية أمس حكم القتل حدا في الجناة عبدالرحمن بن سلطان الدويش (سعودي) وعبلان علي اليماني (يمني) وأحمد حسن العدواني (مجهول الهوية)، وذلك لقتلهم محمد سليم (بنجلاديشي) بإطلاق النار عليه من سلاح أدى لوفاته والتخلص من جثته برميها بأحد الجبال في الصحراء.

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وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمتهم، وبإحالتهم إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نسب إليهم. ونظرا لقيام الجناة باستدراج المجني عليه خارج العمران وخطفه وتكبيله وضربه بعصا ثم قتله، ولأن ما قاموا به فيه مخادعة للمجني عليه، ولإقرارهم بفعلتهم فقد تم الحكم عليهم بالقتل حدا لقتلهم المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين.

وجرى تنفيذ حكم القتل حدا في الجناة أمس في حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

كما أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل حدا في الجاني عبدالرحمن بن عبدالله العنزي (سعودي) لخطفه طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وفعل فاحشة الزنا بها بالقوة. وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه. ولشناعة ما أقدم عليه، ولكونه يعد فعلا محرما وضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه ونفذ حكم القتل حدا بالجاني أمس في بريدة بمنطقة القصيم.