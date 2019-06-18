مستشفى النور بمكة يوفر أحدث اختبار لتليف الكبد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وفرت وحدة الهرمون بمستشفى النور التخصصي للمرضى الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة أحدث اختبار «ELF test Enhanced Liver Fibrosis» يعمل على اكتشاف نسبة التليف الكبدي، حيث يساعد في سرعة تشخيص الحالات المصابة بأمراض الكبد ورسم الخطة العلاجية المناسبة لهم وتقديم المتابعة الدقيقة للاختبار.

وأبانت صحة مكة بأن للاختبار فوائد عدة من أهمها الأسلوب الجديد والسهل الذي يتم عن طريقه أخذ عينة الدم وبكمية لا تتجاوز (3 ملم)، ويتم وضعها بجهاز المختبر خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 ساعات وتظهر خلاله النتائج وبأقل خطورة لما كان عليه سابقا من تعريض المريض لأخذ خزعة من الكبد، وما يترتب عليها من أعراض جانبية ووقت أطول حتى ظهور النتائج النهائية التي تختلف عن النتائج السابقة من حيث الدقة في التشخيص، حيث تتجاوز دقة الاختبار 90% ويمكن مقارنتها بالفحص الكبدي (FibroScan).

ويساعد الاختبار في تحديد درجة التليف الكبدي مما يترتب عليه تحديد نوع العلاج خاصة لمرضى الالتهاب الكبدي المزمن من نوع (س).