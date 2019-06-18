تقني القصيم يفتح القبول الالكتروني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فتح باب القبول الالكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي الثانوية العامة ومرحلة البكالوريوس، للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1440 / 1441هـ، اعتبارا من 27 / 10 / 1440 حتى تاريخ 12 / 11 / 1440هـ، وذلك في برامج الدبلوم الصباحي والمسائي، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.

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وسيكون التقديم على برامج البكالوريوس الصباحي والمسائي من تاريخ 13 / 10 / 1440هـ إلى 23 / 10 / 1440هـ، واعتبارا من تاريخ 11 / 11 / 1440هـ حتى 26/ 11 / 1440هـ للتسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد المذن، أنه تم افتتاح كلية جديدة في المنطقة وهي الكلية التقنية للبنات بالبدائع، إضافة إلى افتتاح عدد من التخصصات الجديدة في المنطقة التي تعد فريدة على مستوى المملكة وهي تخصص الموارد البشرية بالكلية التقنية الثانية ببريدة، وتخصص الوسائط المتعددة في الكلية التقنية للبنات بمحافظة البدائع، حيث سيكون التقديم عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate، مؤكدا أن التقديم سيكون متاحا لجميع خريجي الثانوية العامة، وفقا للتخصصات المتوفرة في الكليات التقنية، البالغ عددها خمس كليات للبنين وثلاث كليات للبنات، وفرعين لكليات البنين، إضافة إلى خمس معاهد صناعية ومعهد للعمارة والتشييد.