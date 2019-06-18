الأغذية المتماثلة تؤثر على الأمعاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كشفت دراسة أن الأطعمة ذات التصنيف الغذائي المماثل يمكن أن يكون لها أثر مختلف للغاية على ميكروبات الأمعاء.
وتضم ميكروبات أمعاء الإنسان المفيدة مجموعة واسعة من البكتيريا المتنوعة، والمجتمع العلمي حريص على معرفة كيف ترتبط ميكروبات الأمعاء بالصحة والمرض.
ووجد الباحثون في جامعة مينيسوتا الأمريكية أن الأطعمة المنتمية للفصيلة نفسها، مثل الخضروات الورقية كالسبانخ والكرنب، لها أثر متماثل على الميكروبات، في حين أن الأطعمة التي لا تنتمي للفصيلة نفسها تقريبا ولكن عناصرها الغذائية متماثلة للغاية تختلف في أثرها، بحسب موقع «ميديكال نيوز توداي».
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