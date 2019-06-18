2.2 مليار شخص في العالم بدون مياه شرب آمنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صدر تقرير للأمم المتحدة أمس كشف أن نحو 2.2 مليار شخص في العالم ما زالوا غير قادرين على الحصول على مياه شرب آمنة.

وجاء في التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، أن مكاسب كبيرة تحققت منذ مطلع القرن الحالي، حيث استطاع نحو 1,8 مليار شخص الحصول على خدمات مياه الشرب الأساسية.

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لكن هناك نحو 2,2 مليار شخص ما زالوا يفتقرون إلى الحصول على مياه شرب آمنة، ومن بين هؤلاء 785 مليون شخص ليس لديهم مصدر مياه يحظى بحماية في مسافة يمكن قطعها في نصف ساعة بحسب التقرير، ويشرب 144 مليون شخص مياه سطحية غير معالجة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن القضاء على عدد من الأمراض، مثل الإسهال والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد الوبائي، إذا توفرت مياه الشرب النظيفة والمراحيض ذات الإدارة الآمنة للمخلفات، كما سيعمل ذلك على خفض معدل الإصابة بالديدان المعوية والتهابات العين البكتيرية.

وأفاد التقرير بأن 4,2 مليار شخص ليست لديهم فرصة للوصول إلى مراحيض للتخلص بشكل آمن من الفضلات، وهناك 673 مليون شخص من هؤلاء ما زالوا يتغوطون في العراء.