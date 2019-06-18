البدانة تضاعف خطر الإصابة بضغط الدم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد
فيما تؤدي الزيادة في الوزن إلى ارتفاع ضغط الدم وبالتالي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، كشفت دراسة جديدة أن هذه المشكلة تبدأ مبكرا.
وبحسب دراسة طبية أسبانية فإن البدانة في السن الصغير تؤدي إلى زيادة معدل ارتفاع ضغط الدم مرتين، في إشارة تحذيرية للآباء من خطر إهمال النظام الغذائي المتوازن للأطفال.
وفحصت الدراسة التي أجراها إناكي جالان من جامعة مدريد المستقلة ونشرت في الدورية الأوروبية لطب القلب الوقائي، على 1796 طفلا في عمر الرابعة وفي وقت لاحق مجددا عندما بلغوا السادسة.
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