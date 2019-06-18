كلية المجتمع بالدمام تفتح باب القبول للطلاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت كلية المجتمع بالدمام التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أمس، عن فتح باب القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بها للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل 1440 / 1441هـ، وذلك من الأحد المقبل الموافق 20 شوال إلى 1 ذي القعدة 1440هـ.

وأوضح عميد الكلية الدكتور هيثم باحيدرة أن تقديم طلب الالتحاق بالكلية يتم من خلال تعبئة طلب القبول الكترونيا عبر موقع الكلية http://www.dcc.edu.sa، مشيرا إلى أن موعد إعلان نتائج القبول المبدئي للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول سيكون بنهاية دوام الأحد 4 من ذي القعدة 1440هـ عن طريق الموقع الالكتروني للكلية، إضافة إلى إرسال النتيجة لكل طالب عبر رسالة نصية على رقم الجوال المذكور في طلب الالتحاق.

وأضاف أن القبول النهائي يستلزم إرسال الوثائق الرسمية للكلية عبر مكاتب البريد السعودي الممتاز خلال الفترة من الأحد 11 من ذي القعدة 1440هـ إلى الخميس 15 من ذي القعدة 1440 هـ، مشيرا إلى أن البرامج الأكاديمية في الكلية هي برنامج المحاسبة، برنامج الحاسب وتقنية المعلومات، برنامج التسويق، برنامج إدارة سلسلة الإمداد، برنامج تقنية السلامة، برنامج إدارة الموارد البشرية.