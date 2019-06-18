خصومات وخدمات مجانية لكبار السن في 9 دول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعددت الامتيازات التي تمنحها الدول لمواطنيها وزوارها من فئة كبار السن، تقديرا لهم، على رأسها الخصومات الكبيرة والعروض المجانية. فتبدأ معظم الشركات العالمية بتقديم صفقات خاصة للأشخاص البالغين من العمر 50 عاما أو أكثر. كما أوردت مواقع رسمية وأخرى متخصصة في السياحة أن الحكومات تشارك في تقديم خدمات مخفضة أو مجانية لكبار السن، فيما يلي أبرزها.

المملكة المتحدة

تمنح تخفيضا خاصا لدخول أبرز معالمها السياحية مثل قلعة وندسور وبرج لندن وغير ذلك. كما خصصت لهم بطاقة لركوب قطارات السكك الحديدية بخصم ثلث التكلفة.

أستراليا

تصدر الحكومة الأسترالية بطاقة مجانية لمواطنيها من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما تمنحهم خصومات تجارية على مجموعة متنوعة من السلع والخدمات.

الولايات المتحدة

توفر تصريحا يؤهل كبار السن لدخول المتنزهات الوطنية مدى الحياة بتكلفة 20 دولارا فقط. كما تمنح مختلف الشركات الأمريكية خصومات كبيرة وخاصة لكبار السن.

الصين

تدعم الحكومة عودة كبار السن إلى الدراسة بتمويل البرامج الخاصة بتعليمهم وتخفيض تكلفته حتى تخرجهم.

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الإكوادور

تمنح البالغين من العمر 65 عاما فأكثر خصومات على وسائل التنقل ودخول المواقع السياحية مثل المتاحف والحدائق الوطنية.

ألمانيا

الحصول على دخول مجاني لجميع متاحف ومعارض مدينة برلين، إضافة إلى خصومات لركوب قطارات المدينة وزيارة المعالم السياحية الأخرى

المجر

يمكن للمسافرين من مواطني الاتحاد الأوروبي والذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما السفر مجانا على جميع القطارات، ويحصل مواطنو المجر على إمكانية التنقل المجاني عبر الحافلات.

التشيك

يحصل المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما أو أكثر على بطاقة تؤهلهم للسفر المجاني على القطارات السريعة وخصم 50% على القطارات الأخرى

إيطاليا

تقدم السكك الحديدية الوطنية البطاقة الفضية مجانا لمن يزيد عمرهم عن 75 عاما إلى جانب خصومات في أسعار تذاكر السفر