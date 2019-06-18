استئناف برنامج إجازتي في 15 ناديا موسميا بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

يستأنف 15 ناديا موسميا للبنين والبنات، أنشطتها ضمن برنامج إجازتي في نسخته «4» لصيف هذا العام في الشرقية، إلى جانب تخصيص 66 نادي حي للبنين والبنات بمعدل 31 ناديا للطلاب، و35 ناديا للطالبات، وتستمر الفعاليات حتى 25 / 11 / 1440هـ.

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وتهدف الأندية إلى صقل المهارات في مجالات الحياة المتنوعة، وتنمية قيم العمل التطوعي، وخدمة المجتمع، واستثمار الأوقات الحرة للطلاب والطالبات بالبرامج، والأنشطة المتنوعة.

ودعا المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، الطلاب والطالبات، وأولياء أمورهم، لمن لديه الرغبة في الاطلاع على برامج وأماكن تلك الأندية الدخول على حساب إدارة تعليم الشرقية عبر تويتر.

وبين الباحص، أن التسجيل متاح ومستمر طيلة الفترة المحددة لمناشط تلك الأندية المتنوعة، والجاذبة التي تستهدف الطلاب والطالبات بمختلف الأعمار، ومن جميع مراحل التعليم، وذلك بهدف ترسيخ القيم الأصيلة للانتماء للوطن، وتنمية القيم، والاتجاهات الإيجابية، وتنمية قيم العمل التطوعي، وخدمة المجتمع، والعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030.