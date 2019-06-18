الشورى يوافق على تنظيم المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي، وذلك بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، الذي يتكون من 13 مادة ويهدف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الاستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها.

هيئة الإذاعة والتلفزيون

وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، مطالبا الهيئة بوضع آلية ومعايير واضحة لإلغاء واستحداث القنوات التلفزيونية والإذاعية، وربط ذلك بمجلس إدارة الهيئة والإعداد الجيد للبرامج الحوارية ومراعاة اختيار الضيوف المعززين لثقافة المجتمع السعودي.

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ودعا الهيئة إلى وضع خطط للشراكة مع القطاع الخاص لرعاية مشروعاتها وبرامجها ومبادراتها وفق الأنظمة واللوائح، ومواجهة التحديات من خلال آليات عمل محددة، كما طالب الهيئة بالاعتناء باللغة العربية فيما يخص البرامج والنشرات.

بدوره لاحظ أحد الأعضاء أن البحوث والدراسات مغيبة تماما في جميع أعمال هيئة الإذاعة والتلفزيون التطويرية، مشيرا إلى أن عدم وجود فريق متخصص ومتمكن في البحوث أدى إلى حدوث خلل منهجي في طريقة تصنيف برامج المحطات التلفزيونية، مطالبا بوجود جهاز احترافي في البحث والتدقيق.

ورأى عضو آخر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون ما زالت عاجزة عن تقديم محتوى إعلامي متميز ومنافس، مشيرا إلى أن تقاريرها لا تعكس إنجازاتها على الواقع، كما طالب بتحويل الهيئة إلى شركة وطنية تدعم بالخبرات العالمية لتطوير عملها.

وطالب المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على تحسين التجهيزات الأساسية للمرافق المتقادمة والمحافظة عليها من خلال الاستفادة من عقود الأداء في مجال التشغيل والصيانة، واعتماد الهيكل التنظيمي والوظائف المطلوبة لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وشدد المجلس على الهيئة بإلزام المصانع القائمة في مدنها الصناعية بتوفير بيانات دورية موثوقة عن المخالفات الكيماوية والصناعية الناتجة عن عملياتها وما تم حول معالجتها أو التخلص منها.

أهداف نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص

تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

ضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات لتحقيق أهدافها المنوطة بها

تفعيل مسؤولية الشركات تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها والمساهمين فيها

تحسين مستوى معيشة الفرد بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد

بناء الصورة الذهنية الإيجابية للسعودية وتعزيزها محليا وإقليميا وعالميا

تقديم نموذج إيجابي في المسؤولية الاجتماعية للشركات