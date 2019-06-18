7 ملايين ريال للمرحلة الثالثة بمشروع متنزه جبل الشعبة بالأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

وقعت أمانة الأحساء عقدا لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع متنزه جبل الشعبة شمال شرق واحة الأحساء، حيث يشمل الأعمال الميكانيكية لتشغيل البحيرات والشلالات، وتركيب ألعاب المغامرات، وتجهيز المسطحات الخضراء والأشجار وزيادة الرقعة الزراعية.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن خطوات البدء في أعمال مرحلة المشروع والإنجاز خلال المدة المقررة لذلك جارية في الفترة الحالية، وأن التكلفة الإجمالية لعقد تنفيذ المرحلة بلغت أكثر من سبعة ملايين ريال، وسيجري طرح المرحلة الرابعة من المشروع للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، وتتضمن عناصر ترفيهية وخدمية عدة، من بينها مرافق وساحات سباقات رالي ودرفت ومناطق طيران شراعي، وموقع لسباقات المركبات الرملية، وجسور مشاة تعبر الشلالات، ومواقف إضافية للمركبات والحافلات في موقع التلفريك والبحيرات، وممرات مشاة ومناطق مظللة، وموقع لعربات الطعام، وتسوير المتتزه بنباتات تسلق، وإنشاء بيت زجاجي يحتوي على الأشجار والنباتات من جميع الفصائل التي لا تعيش بالمناطق الحارة، وتوفير نظام تبريد للأجواء، خاصة في فصل الصيف.

ما الذي أنجز في المرحلتين الأولى والثانية؟