متحدث التعليم لـ مكة : تغيير المناهج الدراسية بالتعديل والإضافة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

على خلفية الخطاب المتداول من وزارة التعليم بشأن تغيير المناهج المدرسية دون استثناء للعام الدراسي المقبل 1441هـ، أكد لـ»مكة» المتحدث الرسمي لوزارة التعلم مبارك العصيمي، أن المقصود في الخطاب الكتب التي طبعت في مقررات العام الدراسي الماضي وشهدت هذا العام مراجعة وإضافات أو حذفا أو تعديلا وتصحيحا، مضيفا أنه كما جرت العادة في كل عام فإنه يتم توزيع النسخ الجديدة ويستفاد من النسخ القديمة في عملية التدوير الورقي وفق آلية محددة.

وجاء في نص الخطاب الموجه لمدير عام المستودعات بوزارة التعليم «إن جميع الكتب المدرسية في مختلف المراحل الدراسية دون استثناء شملها التعديل ولا يمكن الاستفادة منها للعام الدراسي القادم 1441هـ باستثناء كتب المقررات للمرحلة الثانوية، فإنه يمكن الاستفادة منها للمدارس المطبقة للفصل الصيفي القادم».

يذكر أنه خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين في فبراير الماضي، تم الاتفاق على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية.