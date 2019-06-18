معرض "القصر الأحمر" يواصل نشاطه في قصر خزام التاريخي بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يواصل معرض "القصر الأحمر" نشاطه في مدينة جدة حتى منتصف شهر يوليو المقبل، مقدماً مفهوماً جديداً لتوثيق التاريخ الوطني من خلال الفن، حيث يتناول المعرض تاريخ معلم وطني بارز هو "القصر الأحمر" ودوره الاجتماعي والسياسي منذ إنشائه في الرياض عام 1943م بأمر من الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه. ويحتوي المعرض على أدوات وأجهزة وأعمال من المحتويات الأصلية للقصر الملكي العريق.

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وتنظم وزارة الثقافة المعرض في جدة في قصر تاريخي آخر هو قصر خزام التاريخي الذي تم اختياره لما يمثله من قيمة وطنية مهمة في تاريخ المملكة، فقد كان أول مقر لإقامة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه في جدة، كما شهد توقيع أول اتفاقية للنفط بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية عام 1933م.

ويحتل "القصر الأحمر " مكانة وطنية مميزة تنطلق من دوره المحوري في تاريخ المملكة، فقد كان سكناً للملك سعود رحمه الله واستقبل فيه كبار زوار الدولة، ثم أصبح مقراً لمجلس الوزراء في عهد الملك فيصل ثم الملك خالد ثم الملك فهد، رحمهم الله، قبل أن يصبح مقراً لديوان المظالم.

ويستمر المعرض حتى 18 يوليو المقبل في قصر خزام التاريخي بجدة، ويأتي في سياق دعم وزارة الثقافة للفنون السعودية وحرصها على توثيق التاريخ الوطني وإعادة إنتاجه بطرق إبداعية تنقل هذا التاريخ للأجيال الجديدة.