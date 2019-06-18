الأن “رابط” وظائف وزارة البيئة والمياه الزراعية السعودية 1440/ 168 وظيفة هندسية و إدارية...

تم الإعلان عن عدد 168 وظيفة هندسية و إدارية للرجال، بوزارة البيئة والمياه الزراعية بالسعودية، بظام التعاقد، علي أن تتوافر الشروط اللازمة في المتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها، ويتم التقديم بداية من اليوم الثلاثاء 15 شوال ويستمر التقديم حتي عشرة أيام.

ونحن معكم لتوفير أسهل الطرق للتسجيل للوظائف المعلن عنها، حيث بدأ اليوم الثلاثاء 15 شوال 1440 التقدم للوظائف لوزارة البيئة السعودية عبر الموقع الذي نوفره بالمقال، ومعرفة الشروط الواجب توافرها في المتقدم، ونتمني التوفيق للجميع، ونعرض معكم تفاصيل الشروط، والرابط الخاص بالوظائف المعلن عنها، ونحن معكم أول بأول.

شروط التقدم لوظائف وزارة البيئة

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون حسن السيرة والسمعة.

ألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة.

ألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

توافر معادلة للمؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

توفر اختبار القدرات المعرفية للمتقدمين وإرفاق درجة الإختبار لمن سبق لهم عمل هذا الإختبار.

سيتم عمل مقابلة شخصية للمتقدمين لمطابقة الأوراق مع بيانات التسجيل.

سيتم الترشيح النهائي بعد الإنتهاء من المطابقة.

رابط التقديم لوظائف وزارة البيئة

للتقديم علي وظائف البيئة المعلن عنها، 168 وظيفة هندسية وإدارية للرجال، بنظام التعاقد الدخول على الموقع الرسمي لوزارة البيئة والمياه الزراعية.

رابط التسجيل لإختبار القدرات المعرفية

يتم التسجيل لإختبار القدرات المعرفية للتمكن من التقديم على الوظائف المعلن بوزارة البيئة والمياه الزراعية، من خلال الدخول على رابط قياس.

موعد التقديم لوظائف وزارة البيئة والمياه الزراعية

تقرر فتح التقدم لعدد 168 وظيفة هندسية وإدارية للرجال بالسعودية، بنظام التعاقد، يوم الثلاثاء 15 شوال 1440 هجرياً ولمدة عشرة أيام، ونتمني التوفيق للجميع، ونحن معكم بكل جديد ومميز، ونقدم لكم أفضل الطرق لمعرفة أخر وأهم الأخبار.