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تفقد محافظ محافظة وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط، قرى ومراكز محافظة وادي الفرع خلال الأسبوع الحالي، برفقة مديري الإدارات الحكومية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه حفظهما الله.
واستمع "آل مشيط" إلى مطالبات واحتياجات المواطنين، ورصد احتياجات القرى والمراكز، كما عقد اجتماعاً حضره رؤساء المراكز وعدد من المواطنين، والذين قدموا طلباتهم واحتياجاتهم.
وأعرب "آل مشيط" عن سعادته بزيارة القرى والمراكز ولقاء المسؤولين والمشايخ والأهالي وحرص مديري الإدارات على العمل على تلبية الاحتياجات وعلى ما اطلع عليه وشاهده من نمو وتطور ومشروعات حيوية شملت شتى المجالات، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع لتقديم كل ما يخدم الدين والوطن، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ويحفظ ولاة أمرها من كل مكروه إنه سميع مجيب.
بالصور.. "آل مشيط" يتفقد قرى ومراكز محافظة "وادي الفرع"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-18
تفقد محافظ محافظة وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط، قرى ومراكز محافظة وادي الفرع خلال الأسبوع الحالي، برفقة مديري الإدارات الحكومية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه حفظهما الله.
واستمع "آل مشيط" إلى مطالبات واحتياجات المواطنين، ورصد احتياجات القرى والمراكز، كما عقد اجتماعاً حضره رؤساء المراكز وعدد من المواطنين، والذين قدموا طلباتهم واحتياجاتهم.
وأعرب "آل مشيط" عن سعادته بزيارة القرى والمراكز ولقاء المسؤولين والمشايخ والأهالي وحرص مديري الإدارات على العمل على تلبية الاحتياجات وعلى ما اطلع عليه وشاهده من نمو وتطور ومشروعات حيوية شملت شتى المجالات، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع لتقديم كل ما يخدم الدين والوطن، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ويحفظ ولاة أمرها من كل مكروه إنه سميع مجيب.
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
08:30 PM
استمع إلى مطالبات واحتياجات المواطنين ورصد احتياجاتهم
تفقد محافظ محافظة وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط، قرى ومراكز محافظة وادي الفرع خلال الأسبوع الحالي، برفقة مديري الإدارات الحكومية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه حفظهما الله.
واستمع "آل مشيط" إلى مطالبات واحتياجات المواطنين، ورصد احتياجات القرى والمراكز، كما عقد اجتماعاً حضره رؤساء المراكز وعدد من المواطنين، والذين قدموا طلباتهم واحتياجاتهم.
وأعرب "آل مشيط" عن سعادته بزيارة القرى والمراكز ولقاء المسؤولين والمشايخ والأهالي وحرص مديري الإدارات على العمل على تلبية الاحتياجات وعلى ما اطلع عليه وشاهده من نمو وتطور ومشروعات حيوية شملت شتى المجالات، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع لتقديم كل ما يخدم الدين والوطن، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ويحفظ ولاة أمرها من كل مكروه إنه سميع مجيب.
، بالصور.. "آل مشيط" يتفقد قرى ومراكز محافظة "وادي الفرع" ،
المصدر : الخليج 365
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