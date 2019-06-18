محمد بن مسعود - الدمام - ضمن الشراكة المجتمعية مع جمعية البر الخيرية والسجون بعسير أقام معهد كفاءات الأعمال للتدريب دورة بعنوان (الدافعية والذاتية) للنزلاء بسجن أبها، ضمن البرنامج التدريبي الصيفي؛ حيث استهدف 200 نزيل. ويأتي البرنامج ضمن الشراكة المجتمعية مع جمعية البر الخيرية بأبها والسجون بعسير، لعدة دورات تطويرية متلاحقة خلال فترة الصيف؛ وذلك لتأهيل النزلاء وتطوير قدراتهم واستغلال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة. تنظيم دورة الدافعية والذاتية لنزلاء سجن أبها صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-18 أقام معهد كفاءات الأعمال للتدريب دورة بعنوان (الدافعية والذاتية) للنزلاء بسجن أبها، ضمن البرنامج التدريبي الصيفي؛ حيث استهدف 200 نزيل. Advertisements ويأتي البرنامج ضمن الشراكة المجتمعية مع جمعية البر الخيرية بأبها والسجون بعسير، لعدة دورات تطويرية متلاحقة خلال فترة الصيف؛ وذلك لتأهيل النزلاء وتطوير قدراتهم واستغلال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة. 18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440 08:16 PM ضمن الشراكة المجتمعية مع جمعية البر الخيرية والسجون بعسير ضمن الشراكة المجتمعية مع جمعية البر الخيرية والسجون بعسير أقام معهد كفاءات الأعمال للتدريب دورة بعنوان (الدافعية والذاتية) للنزلاء بسجن أبها، ضمن البرنامج التدريبي الصيفي؛ حيث استهدف 200 نزيل. ويأتي البرنامج ضمن الشراكة المجتمعية مع جمعية البر الخيرية بأبها والسجون بعسير، لعدة دورات تطويرية متلاحقة خلال فترة الصيف؛ وذلك لتأهيل النزلاء وتطوير قدراتهم واستغلال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة. ، تنظيم دورة الدافعية والذاتية لنزلاء سجن أبها ،

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