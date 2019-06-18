القتل حدًا لجان اغتصب طفلة عمرها 3 سنوات في بريدة

دبي - بواسطة محمد فارس نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل حداً بأحد الجناة بمدينة بريدة ، وقالت في بيان لها : أقدم عبدالرحمن بن عبدالله بن هادي العنزي ـ سعودي الجنسية ـ على خطف طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وفعل فاحشة الزنا بها بالقوة ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولشناعة ما أقدم عليه ولكونه يعد فعلاً محرماً وضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه .

التحالف يعترض طائرتين مسيرتين باتجاه السعودية

مقدم بواسطة: سكاي نيوز



انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي سقوط قذائف مورتر على قاعدة تضم قوات أميركية قرب بغداد في فصل جديد من فصول مسلسل استهداف المصالح الأميركية في العراق، أفاد مصدر عسكري أن قذيفتي مورتر سقطتا على قاعدة عسكرية تضم قوات أميركية قرب بغداد دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات أو قتلى. سكاي نيوز عربية

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نوستالجيا.. أو جي سيمبسون "النجم الذي هوى" في فقرة "نوستالجيا"، التي نستعيد فيها إحدى الذكريات العالقة في الأذهان، نتوقف مع الذكرى الـ25 لاعتقال نجم كرة القدم الأميركية أو جي سيمبسون بتهمة قتل زوجته وصديقها. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO التحالف يعترض طائرتين مسيرتين باتجاه السعودية سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني عبدالرحمن بن عبدالله بن هادي العنزي ـ سعودي الجنسية ـ اليوم بمدينة بريدة بمنطقة القصيم .