حذرت النيابة العامة من الدخول للمواقع الإلكترونية من أشخاص غير مصرح لهم بالدخول بطريقة متعمدة لمكان إتاحة البيانات عبر الشبكة المعلوماتية، من خلال العنوان المحدد، أو دخول ذلك الموقع للعبث به أو شغل عنوانه، وقالت إنه مجرم طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”.
جاء ذلك التحذير للنيابة العامة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت فيه: أخي المواطن.. أخي المقيم ، جريمة الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني تُقترف بدخول شخص غير مصرح له بالدخول بطريقة متعمدة لمكان إتاحة البيانات عبر الشبكة المعلوماتية من خلال العنوان المحدد، أو دخول ذلك الموقع للعبث به أو شغل عنوانه، المجرم طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير جديد من النيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.