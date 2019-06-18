تحذير جديد من النيابة العامة

حذرت النيابة العامة من الدخول للمواقع الإلكترونية من أشخاص غير مصرح لهم بالدخول بطريقة متعمدة لمكان إتاحة البيانات عبر الشبكة المعلوماتية، من خلال العنوان المحدد، أو دخول ذلك الموقع للعبث به أو شغل عنوانه، وقالت إنه مجرم طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”.

جاء ذلك التحذير للنيابة العامة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت فيه: أخي المواطن.. أخي المقيم ، جريمة الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني تُقترف بدخول شخص غير مصرح له بالدخول بطريقة متعمدة لمكان إتاحة البيانات عبر الشبكة المعلوماتية من خلال العنوان المحدد، أو دخول ذلك الموقع للعبث به أو شغل عنوانه، المجرم طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.