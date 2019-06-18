صورة انستقرام : هكذا سخرت بيلا حديد من السعودية قبل أن تعتذر

تعرضت عارضة الأزياء الأمريكية، بيلا حديد، هجوما عنيفا عليها من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لها وهي تضع حذاءها أعلى طائرات تحمل أعلام السعودية والإمارات أثناء انتظارها بالمطار.

بيلا حديد من جانبها حذفت الصورة، وكتبت على حسابها الشخصي بيانا، قالت فيه إن صورتها لا علاقة لها بالسياسة، وأنها لم تلاحظ وجود السعودية والإمارات في خلفية الصورة، وأنها لا يمكن أن تقلل يوما من احترام هذه الخطوط الجوية ولا البلدان التي تتبع لها.

في سياق اخر، قالت بيلا حديد: "هذا يحتاج إلى أن يُسمع من جانب الجميع… لقد تم حجب الإنترنت في السودان، وذلك ضمن الجهود المبذولة لحجب هذه المعلومات الحيوية والقاسية من بقية العالم، إن قلبي متأثر للغاية بمجرد تفكيري في أحوال الرجال والنساء الذين يعيشون في السودان، فهم يتعرضون للضرب والقتل والاغتصاب والقمع".

وتابعت موضحة: "هؤلاء بشر مثلي ومثلك تماما، إنهم يريدون أن يعيشوا حياة طيبة مع أسرهم ولا يعاقبون بسبب ذلك، لا أحد يستحق هذا النوع من التعذيب، وعلينا أن نظهر للسودان أننا هنا من أجلهم، وعلى دراية بالتغييرات التي يجب أن تحدث".