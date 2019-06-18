النيابة العامة تُحذر من الدخول غير المشروع للمواقع الإلكترونية

حذرت النيابة العامة، المواطنين والمقيمين من الدخول غير المشروع للمواقع الإلكترونية، وذلك عبر دخول أشخاص غير مصرح لهم، بطريقة متعمدة لمكان إتاحة البيانات عبر الشبكة المعلوماتية، من خلال العنوان المحدد، أو دخول ذلك الموقع للعبث به أو شغل عنوانه.

وأكدت النيابة العامة، أن هذا الأمر مُجرم طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وكتبت النيابة العامة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أخي المواطن.. أخي المقيم.. جريمة الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني تُقترف بدخول شخص غير مصرح له بالدخول بطريقة متعمدة لمكان إتاحة البيانات عبر الشبكة المعلوماتية من خلال العنوان المحدد، أو دخول ذلك الموقع للعبث به أو شغل عنوانه المجرم طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية».