بالصور.. إزالة تعديات على منتزه البهيتة البري بالسيل الكبير

نفذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات بـ«بلدية السيل الكبير الفرعية» حملة لإزالة تعديات عشوائية مخالفة في منتزه البهيتة البري والتي أقامها محدثون، بهدف الاستيلاء على الأراضي الحكومية.

ووقفت لجنة مختصة مكونة من عدة جهات حكومية على الموقع، وأعدت محضرًا بأعمال الإزالة التي تمت على الإحداثات غير النظامية، وضمت اللجنة مندوبين عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبلدية السيل الكبير الفرعية، وشرطة السيل الكبير، ومركز السيل.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن التعديات التي تم إزالتها تمثلت في غرف من البلك وغرف من الهنقر وتوانك مياه كبيرة ودورات مياه متنقلة وعقوم ترابية «3 مواقع بطول 50 مترًا» وشبوك للماشية وغرف سكنية، بالإضافة إلى استغلال الأراضي بوضع كفرات السيارات وأسلاك شائكة وبلك، وغيرها من أشكال استغلال الأراضي بشكل غير نظامي.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم إنذار المحدثين بضرورة إزالة التعديات واتباع الأنظمة والتعليمات غير أنها لم تجد تجاوبًا من المحدثين، وعلى الفور باشرت آليات الأمانة مدعومة بالقوة الأمنية بإزالة التعديات وطمس معالمها، وذلك لمنع عودة المحدثين إليها، كما تعمل الفرق الرقابية بالبلدية الفرعية على رصد أي شكل من أشكال التعديات والإحداثات المخالفة.