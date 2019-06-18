البيئة: 9 أشهر على انتهاء مهلة تملك الأراضي المخصصة لمن قام بإحيائها

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، أصحاب قرارات التوزيع الذين قاموا بإحياء الأراضي المخصصة لهم وفق النسب النظامية بتقديم طلبات تمليكها، وإلغاء اختصاص من لم يقم بذلك، وفقًا لقراري مجلس الوزراء رقمي 285 و415.

وأوضح وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان، أن التقديم متاح عبر فروع ومكاتب ووحدات الوزارة بالمناطق والمحافظات والمراكز، مشيرًا إلى أن آخر موعد لذلك سيكون 16/06/1441هـ، أي بعد 9 اشهر من الآن.

وبين اللحيدان، أن الوزارة سوف تشرع في إلغاء قرارات التوزيع التي لم يتقدم أصحابها بطلب إصدار تمليك لهم.