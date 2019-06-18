بالصور.. أمير الجوف يطالب الأجهزة الحكومية والخاصة بالتعاون في استراتيجية تطوير المنطقة

رعى أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال مشروع إعداد استراتيجية تطوير المنطقة، والمنعقد بجامعة الجوف، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز.

وقال أمير منطقة الجوف في كلمته «من منطلق رؤية المملكة 2030 التي باركها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد أن رسمها ولي عهده الأمين، نعمل في منطقة الجوف جاهدين على تحقيق الأهداف الطموحة لهذه الرؤية المباركة، منطلقين مما تتمتع به المنطقة من ميزات نسبية مقارنة بالمناطق الأخرى ومتكاملة معها، الأمر الذي يزيد من تنافسية المنطقة والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة والكامنة، وذلك تأكيدًا لما أشار إليه مؤخرًا ولي العهد، بأن هدفنا هو أن نحدث نقلة نوعية تنقل الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية».

وأكد الأمير فيصل بن نواف أن التخطيط الاستراتيجي يعتمد على وضوح الرؤية من خلال مراحل متتابعة يعمل على فتح آفاق جديدة وأفكار حديثة، وعلى توسيع المدار الفكري، والتفكير خارج الصندوق، بما يؤدي إلى الإبداع والابتكار، ويقضي على الروتين وهدر الموارد ، فالاستراتيجية تهدف لوضع المنطقة في مكانها المستحق بين مناطق المملكة في جميع المجالات، الأمر الذي سيؤدي عند تطبيقها إلى توفير فرص وظيفية حقيقية لأبنائنا وبناتنا، فضلًا عن جذب الاستثمارات والتكامل التنموي مع المناطق المجاورة، وبالتالي إحداث نقلة نوعية في كل المجالات.

وأضاف أمير منطقة الجوف أنه على جميع الأجهزة الحكومية بالمنطقة والخاصة والقطاع الخيري التعاون الكامل من أجل توفير ما يطلبه الاستشاري من معلومات وبيانات في هذا الشأن، كما أننا نعمل معكم كفريق عمل واحد من أجل النهوض بمستوى الخدمات ودفع عجلة التنمية في هذا الجزء العزيز من وطننا الغالي، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، من دعم لامحدود للتنمية والتطوير .

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وكان في استقبال أمير الجوف ونائبه فور وصولهما إلى مقر التدشين، مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري، وتم عرض مرئي لمشروع إعداد استراتيجية تطوير منطقة الجوف تضمن محاور الدراسة التي تمثلت في «الاستراتيجيات والتخطيط، والاقتصاد وفرص الاستثمار، المبادرات والتنفيذ، والمتابعة وتقييم الأداء، والإطار المؤسسي والحوكمة».

وتتركز الاستراتيجية على دراسة «مواكبة الرؤية،و التنمية السكانية، وتعزيز الهوية والمزايا النسبية، والتنمية الاقتصادية والفرص الاستثمارية، والتنمية العمرانية والخدمات، والتنمية الاجتماعية والثقافية، وتحسين البيئة التحتية»؛ لما تزخر به المنطقة من المقومات البيئية الطبيعية والثقافية والتراث والثروات المعدنية والزراعة والخدمات اللوجستية .

وتهدف الاستراتيجية إلى تقييم الوضع الراهن في المنطقة وإعداد رؤية واستراتيجية ووضع إطار مؤسسي ونموذج تشغيلي مع تصميم الهوية وإطلاق المبادرات، كما سيتم تبني منهجية عمل تركز على الشراكة مع كل المعنين بالمنطقة وذلك من خلال عقد اجتماعات ولقاءات مع جميع الجهات وزيارات ميدانية للمحافظات وعقد النقاشات المركزة لمعالجة القضايا التنموية وإجراء المسوحات واستطلاعات الرأي.

حضر حفل التدشين وكيل الامارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ومحافظي المحافظات ووكلاء الامارة ومدراء الجهات والقطاعات الحكومية والعسكرية والمجتمعية وعدد من رجال وسيدات الأعمال والمجتمع .