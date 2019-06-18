الجبير يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع السفير الأمريكي جون أبي زيد

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مدينة جدة، اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان السفير الأمريكي، جون أبي زيد، صرح أول أمس الأحد، بأنه تشرف بتقديم أوراق اعتماده إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ونشر السفير الأمريكي الجديد -عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- صورة للقائه خادم الحرمين الشريفين، معلقًا بالقول: «تشرفت اليوم بتقديم أوراق اعتمادي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وأتطلع إلى تعزيز شراكتنا الثنائية».

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من جانبها، أعربت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، عن ترحيبها الحار بالسفير جون أبي زيد وزوجته في السعودية، الذي وصل لمباشرة أعماله في الثاني من مايو الماضي.

وصدق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة، في 10 أبريل الماضي، على تعيين الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، سفيراً لواشنطن لدى المملكة، وجاء التصويت بأغلبية 92 صوتًا مقابل سبعة أصوات.

وتولى جون أبي زيد القيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق، ويبلغ من العمر حاليًا 67 عامًا، وهو ينحدر من أصول لبنانية، ويجيد التحدث باللغة العربية، وقضى حوالي 34 عامًا في صفوف الجيش الأمريكي، كما أنه يحمل درجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط من جامعة هارفارد.