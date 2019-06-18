أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية بـ 253.8 مليون ريال في الرس

يدشن أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن مسعود بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، مشاريع تنموية بقيمة 253.8 مليون ريال في محافظة الرس.

وأكدت إمارة القصيم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المشاريع سيتم تدشينها في محافظة الرس، وستكون مرتبطة بالشؤون البلدية والنقل والصحة.

يأتي ذلك اتساقاً مع المشروعات التي تشهدها إمارة منطقة القصيم، في مختلف المجالات والتي من بين أهدافها المساهمة في توطين الوظائف؛ حيث استقبل أمير المنطقة، في وقت سابق، وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة، وأعضاء اللجنة، واطلع على نشرة سوق العمل السعودي للربع الأول من العام 2019م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء .

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وأكد أمير القصيم، استمرار جهود التوطين في المنطقة وإيجاد فرص عمل للرجال والنساء بالمنطقة بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة، والعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م .

وكانت القصيم أول منطقة أطلقت برنامج «التوطين»، في شوال عام 1437هـ بالشراكة بين إمارة المنطقة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ونتج عن ذلك توطين جميع العاملين في المجمعات التجارية «المولات»، وكذلك تعميم وزير الداخلية بتطبيق برنامج التوطين في إمارات المناطق نظير النجاحات التي حققها التوطين في منطقة القصيم.

وأشاد أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة، بالنتائج الإيجابية للتوطين في المنطقة، وانخفاض نسبة البطالة بها؛ نظير الجهود المبذولة لفتح فرص عمل للمواطنين والمواطنات وتكاتف جميع الجهات ذات العلاقة.