ضبط منشآت تُحصِّل ضريبة القيمة المضافة بأعلى من 5%

ضبطت فرق التفتيش التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل، خلال جولاتها الرقابية 16 مخالفة، أبرزها تركزت في تحصيل ضريبة القيمة المضافة بأكثر من 5%.

وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الجولات الرقابية ضبطت المخالفات المشار إليها أثناء التفتيش على قطاع التجزئة، والتي شملت 106 منشآت.

يُذكر أن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، تنص على أنّه يتوجب على المنشآت، التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها شهريًّا، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر أبريل من هذا العام قبل نهاية شهر مايو.

وأكّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنَّ غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة، التي كان يتعيّن على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخُّر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

Advertisements

وفي سياق آخر أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أمس الإثنين، أنها ستبدأ تنفيذ قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتوسعة نطاق الضريبة الانتقائية على المشروبات ذات الضرر على الصحة، بدايةً من ديسمبر المقبل.

وشملت المشروبات ذات الضرر على الصحة، المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة؛ ولكنها بعد توسيع نطاقها ضمَّت المشروبات المحلاة ذات الضرر على الصحة بناءً على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية الساري منذ شهر يونيو 2017م.

وستكون الضريبة على هذه المشروبات بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي؛ وذلك بدايةً من 1 ديسمبر 2019م؛ حيث ستطبقها دول مجلس التعاون الخليجي تباعًا.