«الملك سلمان للإغاثة»: برنامج الغذاء العالمي كشف إعاقة الحوثي لتوزيع المساعدات باليمن

أوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن إفادة مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي تكشف إعاقة ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن وتؤكد الانتهاكات الحوثية للعمل الإنساني التي طالما استنكرها المركز .

وكان مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، قد أبلغ مجلس الأمن الدولي في جلسة له أمس، بأن البرنامج يتم منعه من إيصال المساعدات الغذائية إلى الأشخاص الأشد جوعًا في اليمن، حيث يتم التلاعب بالمساعدات الغذائية في المناطق التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على حساب الأطفال والنساء والرجال الذين هم في أمس الحاجة إليها.

ويجدد مركز الملك سلمان للإغاثة مناشدته الأمم المتحدة والوكالات التابعة والمجتمع الدولي بالتصدي لانتهاكات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي تعترض المساعدات الإنسانية وتنهبها أو تتلفها.