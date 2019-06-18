السلطان يبحث انقطاعات الكهرباء في عسير ونجران وجازان والباحة

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد السلطان مع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، العمل على تلافي انقطاعات التيار الكهربائي مستقبلا، وذلك خلال زيارته اليومين الماضيين لتلك المناطق.

وفد الشركة

رافق رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد السلطان في جولاته الرئيس التنفيذي للشركة فهد السديري، وعدد من المسؤولين بالشركة في مختلف المجالات .

انقطاع خدمة الكهرباء

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أكد أمير جازان أن عقد اللقاء مع قيادات شركة الكهرباء، يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، لبحث متابعة ومناقشة أسباب انقطاع خدمة الكهرباء ، والخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة ، والسعي الدائم إلى توفير أفضل الخدمات في مجال الطاقة والكهرباء، موجها بأهمية مضاعفة الجهود.

كفاءة الخدمة

استعرض أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أول من أمس، الحلول العاجلة والمستقبلية لتعزيز خدمات الكهرباء بالمنطقة، وذلك بعد دراستها من الفريق المكلف بمراجعة واقع الخدمة وكفاءتها.