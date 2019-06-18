زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب اليابان والسفارة تحذر بعد توقع موجات تسونامي

2019-06-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت السفارة السعودية لدى اليابان رعايا المملكة المتواجدين هناك إلى التقيد بتعليمات الكوارث بعد وقوع زلزال شديد في نييغاتا والتحذير من موجة تسونامي.

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وقالت السفارة في بيان لها : تتابع السفارة الزلزال في محافظة نييغاتا (6.8 درجات)، والتحذير من موجة تسونامي (اليوم الثلاثاء).. وتُؤكّد سلامة جميع المواطنين، مهيبة بهم التقيد بتعليمات الكوارث لدى السلطات المحلية، والتواصل في حال الطوارئ مع شؤون السعوديين على الأرقام التالية:

09055833862

0335895242