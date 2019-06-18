الان تتابع “مدني بريدة” يخمد حريقا اندلع في مستودع مواد بلاستيكية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 نجحت فرق الدفاع المدني ببريدة، في السيطرة على حريق نشب في مستودع للمواد البلاستيكية. وقال الدفاع المدني السعودي في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “أخمد مدني بريدة حريقًا اندلع بمستودع للمواد البلاستيكية دون وقوع أي إصابات”.

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