شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة لدى اليابان: السعوديون بخير.. ونتابع زلزال نييغاتا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، سلامة جميع المواطنين السعوديين، مشيرة إلى أنها تتابع آثار الزلزال الذي ضرب محافظة نييغاتا بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، والتحذير من موجة تسونامي اليوم (الثلاثاء).
وأهابت السفارة عبر «تويتر» بجميع المواطنين التقيد بتعليمات الكوارث لدى السلطات المحلية، والتواصل في حال الطوارئ مع شؤون السعوديين على الأرقام (09055833862 – 0335895242).
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة لدى اليابان: السعوديون بخير.. ونتابع زلزال نييغاتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.