شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة لدى اليابان: السعوديون بخير.. ونتابع زلزال نييغاتا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، سلامة جميع المواطنين السعوديين، مشيرة إلى أنها تتابع آثار الزلزال الذي ضرب محافظة نييغاتا بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، والتحذير من موجة تسونامي اليوم (الثلاثاء).

وأهابت السفارة عبر «تويتر» بجميع المواطنين التقيد بتعليمات الكوارث لدى السلطات المحلية، والتواصل في حال الطوارئ مع شؤون السعوديين على الأرقام (09055833862 – 0335895242).