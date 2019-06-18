شكرا لقرائتكم خبر عن 68 مشروعاً تنموياً سعودياً تنقل صعدة من الدمار إلى الإعمار في 9 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، افتتاح مكتبه في محافظة صعدة شمال العاصمة اليمنية صنعاء، والبدء برصد حاجات المحافظة للمشاريع التنموية العاجلة، وتعيين سعيد الزهراني مديراً للمكتب.

وأوضح المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، في تصريح صحفي، أن افتتاح البرنامج مكتباً في محافظة صعدة يأتي ضمن خطة البرنامج التنموية التي تشمل كل المحافظات اليمنية، حيث يمتد تأثير هذه المشاريع ليشمل كل شبر من الجمهورية اليمنية الشقيقة، لتكون محافظة صعدة ضمن المحافظات التي تستقبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إيماناً من البرنامج بأهمية دوره في خدمة كل اليمنيين دون تفرقة أو تمييز.

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وأشار آل جابر إلى أن البرنامج ورغم عمره القصير الذي لم يتجاوز 9 أشهر، إلا أنه تم إنجاز أكثر من 68 مشروعاً تنموياً في سبع قطاعات حيوية هي الصحة، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، والمياه، والكهرباء، والنقل، والمباني السكنية، والحكومية، مضيفاً أن البرنامج لا يقتصر دعمه للأشقاء في اليمن عبر هذه القطاعات فقط، بل يتجاوز ذلك إلى دعم الحكومة اليمنية بمنح شهرية من المشتقات النفطية تبلغ قيمتها 60 مليون دولار شهرياً، ما ساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، إلى جانب مساهمة هذه المنحة الشهرية في استمرار العمل في محطات توليد الكهرباء، وحل مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن السكان في أغلب المحافظات اليمنية.

وأكد المشرف العام على البرنامج، أن المكتب بدأ فعلياً تنفيذ زيارات ميدانية شملت مديرية وادي الفرع ومديرية كتاف في محافظة صعدة، بهدف رصد حاجات المديريات والبدء فوراً بتدخلات عاجلة لمساعدة الأشقاء اليمنيين.

من جانبه، ذكر مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة صعدة سعيد الزهراني، أن جولته خلال اليومين الماضيين شملت الطرق والعبارات والجسور، إضافة إلى المزارع وآبار المياه والمدارس والمراكز الصحية والمحطة الكهربائية، وكذلك مركز دار الحديث للعلوم الشرعية في وادي آل بو جبارة الذي تعرض للتخريب والتدمير.