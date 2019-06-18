«التعليم» تُوضِّح لـ«الخليج 365» المقصود من «خطاب الكتب الدراسية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تُوضِّح لـ«الخليج 365» المقصود من «خطاب الكتب الدراسية» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)
أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، رداً على تساؤل "الخليج 365"، أن المقصود بالخطاب المتداول لعدم الاستفادة من الكتب الدراسية، هي الكتب التي طُبعت في مقررات العام الدراسي الماضي وشهدت هذا العام مراجعة وإضافات أو حذفا أو تعديلا وتصحيحا.
وأشار إلى أنه كما جرت العادة في كل عام، يتم توزيع النُسخ الجديدة ويُستفاد من النُسخ القديمة في عملية التدوير الورقي وفق آلية محددة.
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